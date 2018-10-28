عزل “أديب جودة” من امانة حمل مفاتيح كنيسة القيامة لتورطه بتسريب عقارات مقدسية للمستوطنين

أعلن مجلس آل جودة المقدسية في القدس المحتلة، صباح اليوم الأحد، عزل “اديب جودة” عن أمانة حمل مفاتيح كنيسة القيامة؛ لتورطه بتسريب أحد عقارات العائلة للمستوطنين في القدس.

وقال آل جودة في بيان صادر عنهم : “إن مجلس العائلة كلف أحد أفراده بهذه الأمانة بدلا عن “أديب جودة” وذلك لعدم اهليته وانتفاء صفة الوطنية عنه بعد أن قام بتسريب عقار آل جودة للصهاينة”.

يُشار إلى أن مجموعة من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال استولوا على عقار في حارة السعدية بالقدس المحتلة، وتعود ملكيته لخالد العطاري، وهو من مؤسسي شركة تأمين في رام الله وصاحب عقارات في القدس بتاريخ (4/10/2018).

ويعود العقار بالأساس لعائلة جودة في القدس، لكن العائلة باعته سابقا لفادي السلامين الذي يعيش في الولايات المتحدة، إلا أن خلافات حدثت حول البيع بين الجانبين أفضت إلى بيع العقار لاحقا إلى العطاري قبل أن يتسرب الى مجموعة من المستوطنين.