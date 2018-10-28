ضبط 66 تنكة زيت زيتون مغشوش باصباغ كيميائية ضارة 

تمكنت فرق الرقابة على الغذاء التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء من ضبط 66 تنكة زيت زيتون مغشوش، امس السبت، وفق بيان صدر عن المؤسسة.

المؤسسة تلقت شكوى عبر منصة الشكاوى الإلكترونية التابعة لها من أحد المواطنين أخبرهم فيها أنه اشترى تنكة زيت زيتون لها طعم ورائحة غير مستساغة عن طريق صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وتبين بعد الفحص أن تنكة الزيت مغشوشة؛ وعليه تم التنسيق مع الأمن العام، والاتصال مع الرقم نفسه ونصب كمين حسب خطة محكمة أدت إلى ضبط هذه الكمية وفحصها ،ليتبين أنها مغشوشة بزيوت نباتية، وتباع على أنها زيت زيتون.

تنكة الزيت المغشوشة تم صبغها بأصباغ كيميائية ممنوعة، وهي مخصصة لصبغ دهان الجدران لتعطي لون زيت الزيتون وكذلك نكهة كيميائية ممنوعة.

وتم التحفظ على كامل الكمية تمهيداً لإتلافها حسب الأصول، وكذلك تم إيداع المتورطين بالغش لدى المدعي العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وتهيب المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالمواطنين بعدم شراء زيت الزيتون إلا من مصدر آمن مثل المعاصر، وعدم الشراء من الباعة المتجولين أو الأرقام التي تظهر على الفضائيات، أو وسائل التواصل الاجتماعي، وأن الموسسة على استعداد لفحص أي تنكة زيت زيتون يتم شراؤها من قبل أي مواطن، للتأكد من عدم غشها وبشكل مجاني دون مقابل؛ لحمايتهم من غش هذا المنتج الوطني الذي يشكل مصدر دخل لكثير من المواطنين عدا عن كونه سلعة اقتصادية وطنية.