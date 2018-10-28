مادورو يخاطب ترامب بلغته الإنجليزية : ارفع يديك عن فنزويلا وإلا سوف نحمّلك مسؤولية الدماء التي ستُراق فيها
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دارت الايام.. قطر تشترط اعتذار دول المقاطعة لها توطئة لحل الأزمة الخليجية

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