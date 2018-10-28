تشييع الطفلة هند العزة في جرش

شُيعت الطفلة هند العزة، آخر ضحايا السيول الجارفة بالبحر الميت، الى مثواها الاخير في مقبرة جرش، اليوم الاحد، بمشاركة اهالي زميلتها الطفلة سارة ابو سيدو، التي قضت هي الاخرى مع عدد اخر من طالبات وطلاب مدرستهما خلال رحلة مدرسية، الخميس الماضي .

كانت عائلة العزة قد استلمت جثماني فتاتين على انهما ابنتاها ريم وهند، اللتان قضتا في الحادث وتم دفنهما في مقبرة جرش ليتبين فيما بعد ان احداهما هي الطفلة سارة ابو سيدو، وعلى اثر هذا الخلط قررت عائلة ابو سيدو عدم نبش قبر ابنتها سارة التي دفنت في جرش بطريق الخطأ، والابقاء عليها الى جانب زميلتيها ريم وهند العزة.. رحمهن الله.