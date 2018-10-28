الشهر المقبل.. انطلاق مسرحية “3 أيام في الساحل” للفنان الكوميدي محمد هنيدي

يعقد المخرج مجدي الهواري جلسات عمل مكثفة خلال هذه الأيام مع فريق عمل مسرحية”3 أيام في الساحل” للنجم محمد هنيدي، وذلك للانتهاء من جميع التفاصيل الخاصة بالعرض في أسرع وقت ممكن.

وقالت مصادر خاصة، أن العرض سيتم انطلاقه بشكل نهائي في النصف الثاني من شهر ديسمبر/ كانون الاول المقبل ويعكف الهواري على الانتهاء من جميع التفاصيل الفنية الخاصة بالمسرح ، كذلك الاستعراضات، خاصة إنها تحتاج فترة عمل طويلة.

ويجسد هنيدى شخصية جديدة فى المسرحية وهى امرأة عجوز تدعى “حمامة هانم هاشتاج”، تدخل فى صراعات بشكل كوميدى وتهتم بعالم الموضة والفاشونيستا.

ويشارك في بطولة العمل بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وإنتاج وإخراج مجدي الهواري.

المعروف أن المسرحية كانت بعنوان “صراع في الفيلا” قبل تغيير العنوان إلى “3 أيام في الساحل”، وقام بكتابتها أحمد عبد الله.