مادورو يخاطب ترامب بلغته الإنجليزية : ارفع يديك عن فنزويلا وإلا سوف نحمّلك مسؤولية الدماء التي ستُراق فيها
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الشهر المقبل.. انطلاق مسرحية “3 أيام في الساحل” للفنان الكوميدي محمد هنيدي

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