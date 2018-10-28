اصدار جديد.. سفر الخلود من مملكة الضباب إلى جمهورية القباب

عن بيت العلم للنابهين في بيروت صدر للأديب العراقي المقيم في العاصمة البريطانية لندن الدكتور نضير الخزرجي حديثا (2018م) كتاب (سفر الخلود .. رحلة الموسوعة الحسينية من مملكة الضباب الى جهورية القباب) في جزئين في 1200 صفحة من القطع الوزيري، جاء الجزء الأول في 552 صفحة فيما ضم الجزء الثاني 648 صفحة.

يوثق الكتاب في جزئيه لرحلة وفد الموسوعة الحسينية الذي رأسه المؤلف من مملكة الضباب (المملكة المتحدة) إلى مملكة القباب (العراق) في صيف عام 2012م حيث دار الوفد خلال ستة أسابيع على المحافطات العراقية من البصرة جنوبا الى دهوك شمالا مرورا بكل المحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية معرفًا في 29 مؤتمرا جماهيريا وندوة ثقافية بدائرة المعارف الحسينية ومقرها لندن، التي تمثل الموسوعة الأوسع في قائمة الموسوعات المعرفية العالمية التي بلغت نحو 900 مجلد طبع منها حتى الآن 115 مجلدا وهي بقلم المحقق آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي.

وتوزعت الجهات الراعية والداعية للمؤتمرات والندوات بين جهات رسمية وأخرى جماهيرية، من قبيل المؤتمر الموسع الذي عقد في السليمانية برعاية الرئيس العراقي الأسبق السيد جلال الطالباني، والندوة الثقافية التي عقدتها وزارة الثقافة العراقية في بغداد برعاية الوزير الأسبق الدكتور سعدون الديلمي، والندوة العلمية التي عقدها الفقيد الدكتور محمد بحر العلوم في النجف الأشرف.

وضم السفر في جزئيه أكثر من مائة صورة توثيقية للمؤتمرات والمهرجانات والندوات ومثلها للمشاركين والمتحدثين فيها من ساسة وعلماء وأكاديميين ونواب ومثقفين وأدباء وشعراء ورواديد مثلوا شرائح المجتمع العراقي من جميع المذاهب الإسلامية والأطياف العرقية.