إحباط تهريب سبائك وأونصات ذهبية على جسر الملك حسين

قامت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مركز جمرك جسر الملك حسين وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية العاملة في المركز من إحباط تهريب سبائك وأونصات ذهبية تم ضبطها في مخابئ سرية محكمة ضمن شاحنات محملة ببضائع تجارية.

ونُظم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات واستيفاء الرسوم والغرامات الجمركية المترتبة عليها والبالغة 170 ألف دينار.

ورحب مدير عام الجمارك اللواء عبد المجيد الرحامنة بالجهود الكبيرة التي يقوم بها موظفو الجمارك بكافة مواقعهم وحثهم على بذل المزيد من العطاء لحماية الاقتصاد الوطني، والوقوف لكل من تسول له نفسه بالعبث بمقدرات الوطن.