مادورو يخاطب ترامب بلغته الإنجليزية : ارفع يديك عن فنزويلا وإلا سوف نحمّلك مسؤولية الدماء التي ستُراق فيها
أهم العناوين
جرينتش+2 11:53
مديرية الدفاع المدني تعلن استمرار عمليات البحث عن المفقودين بمنطقة البحر الميت

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني