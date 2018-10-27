جميلة بوحيرد تعلن إنها لن تحج قبل معاقبة قتلة خاشقجي

قالت المجاهدة الجزائرية الشهيرة جميلة بوحيرد إن ما وقع للصحافي السعودي جمال خاشقجي في مقر قنصلية بلاده في اسطنبول جريمة شنيعة، معتبرة أنه بات واضحا أن الصحافي السعودي راح ضحية عملية اغتيال مدبرة على مستويات عليا، مشددة على أنها لن تحج ما لم يتم الكشف عن قتلة الصحافي خاشقجي ومعاقبتهم.

وأضافت بوحيرد في تصريح لصحيفة “الشروق” إن ما تداوله الإعلام من معلومات بخصوص مقتل الصحافي خاشقجي يبين بوضوح أن ما حدث كان عملية مدبرة بإحكام وبتخطيط من دوائر عليا في المملكة العربية السعودية، واصفة ما حدث للصحافي بالجريمة الشنيعة والبشعة.

وأوضحت المجاهدة التي تعتبر رمزا للثورة الجزائرية أنها قررت ألا تزور البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج، ما لم يسلط كل الضوء على قضية الصحافي خاشقجي، والكشف عن القتلة ومعاقبتهم.

وتعتبر المجاهدة جميلة بوحيرد أيقونة للنضال من أجل التحرر، بعد أن ذاع صيتها خلال ثورة التحرير الجزائرية، إذ كان اعتقالها ومحاكمتها قضية شغلت العالم خلال الخمسينيات، وقدمت السينما المصرية فيلما يحمل اسمها، ورغم تفاديها الظهور في الإعلام، إلا أنها تخرج عن صمتها بين فترة وأخرى من أجل الإدلاء بتصريحات بخصوص بعض القضايا العادلة والتي ترى أنها تستوجب أخذ موقف بشأنها.