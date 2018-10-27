بشرى للمسنين.. اكتشاف دواء يمكنه التغلب على مرض ألزهايمر

اكتشفت مجموعة علماء من جامعة كاليفورنيا الأمريكية دواء قادرا على التغلب على مرض ألزهايمر.

وجاء في مقال نشرته مجلة Nature Chemistry أن الدواء الذي اكتشفه العلماء يثبط آلية تراكم بروتين بيتا أميلويد في الدماغ، عن طريق منع ارتباط هذه اللويحات بخلايا الدماغ، وبالتالي يمنع موتها. وقد تمكن العلماء من اكتشاف مكان اتصال بروتينات بيتا أميلويد بواسطة بنية ثلاثية الأبعاد.

ويقول الدكتور لين شيان: “بحثنا عن الدواء الذي يمكنه العمل بمثابة درع يمنع اتصال بيتا أميلويد بخلايا الدماغ ويحميها من الموت”.

وللعثور على المادة المناسبة، درس العلماء أكثر من 32 ألف دواء مختلف، واكتشفوا أن أفضلها هو دواء ALI6، فقد تبين من نتائج اختباره على الفئران المخبرية أنه يمنع تماما موت خلايا الدماغ بسبب بيتا أميلويد.

ووفقا للعلماء، يتمتع هذا الدواء بميزتين مهمتين، فهو غير سام للإنسان، ويمكنه أيضا أن يصل إلى الدماغ عبر تيار الدم بشكل جيد.

ويؤكد العلماء على أنه قبل اختباره على الناس، سيتم اختبار الدواء على الحيوانات الكبيرة، وبعد ذلك فقط سيختبر على البشر للتأكد من فعاليته في علاج ألزهايمر.