المنخفض الجوي الاخير يتسبب في احداث 2986 عطلاً كهربائياً

قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري ان 2986 عطلا على شبكة الكهرباء خلال المنخفض الجوي الذي ساد المملكة في اليومين الماضيين تم التعامل معها ومعالجتها حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة.

وأوضح الحياري في تصريح صحفي اليوم السبت، ان الأعطال التي حدثت في أوقات متفرقة ومتعددة خلال المنخفض الجوي الذي بدأ يوم الخميس الماضي وتخلله هطول مطري كثيف على بعض المناطق، ورياح وغبار أدت الى تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها خاصة على الطرق الخارجية.

وأضاف، ان العطل الرئيسي حدث في منطقة الجسر الذي انهار بالقرب من شاطئ عمان السياحي بمنطقة البحر الميت صباح أمس الجمعة، وان كوادر شركة توزيع الكهرباء وبإشراف الهيئة اعادت التيار الكهربائي للمنطقة الواقعة جنوب الجسر التي انقطع عنها التيار الكهربائي حوالي الساعة الثالثة من مساء أمس.

وفيما يتعلق بالاستعدادات لموسم الشتاء قال المهندس الحياري، ان الهيئة وشركات قطاع الكهرباء تعمل وفق تعليمات وخطط مركزية وأخرى خاصة بكل شركة للتعامل مع تحديات الطقس وزيادة الاحمال والاعطال التي تطرأ على الشبكة.

واشار، الى ان هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن استحدثت عام 2015 مشروع المراقبة والتدقيق والتفتيش على الأعمال والنشاطات ومكونات الشبكات الكهربائية المتعلقة بالمرخص لهم في قطاع الكهرباء الى جانب النشاطات الأخرى التي تنظمها مثل العمل الاشعاعي والتعدين والمشتقات النفطية.

وأضاف ان لدى الهيئة حاليا (فيما يخص قطاع الكهرباء) القدرة على مراقبة النظام الكهربائي ضمن قطاع توليد ونقل الكهرباء من خلال مركز مراقبة مربوط مع مركز المراقبة والتحكم الوطني التابع لشركة الكهرباء الوطنية،كما تم ربط مركز المراقبة في الهيئة بشبكات الضغط المتوسط التابعة لشركتي الكهرباء وتوزيع الكهرباء الذي يزود الهيئة بالمعلومة بشكل فوري وعلى مدار الساعة.

واكد الحياري ان الهيئة ستواصل دورها الرقابي على الشركات العاملة في القطاع لضمان اتخاذ الإجراءات الكفيلة بديمومة التيار الكهربائي خاصة مع بدء موسم الشتاء وتوقعات بزيادة الاحمال الكهربائية.