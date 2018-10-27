القبض على شخصين عرضا قطعاً اثرية للبيع في الرصيفة

ألقى العاملون في قسم أمن وقائي الرصيفة القبض على شخصين بحوزتهما مجموعة من القطع الأثرية عرضاها للبيع مقابل 15 ألف دينار.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي إن عمليات البحث والتحري التي قام بها العاملون في قسم أمن وقائي الرصيفة أدت للاشتباه بأحد الأشخاص، ولدى استيقاف مركبته تبين أن شخصا آخر برفقته، وجرى تفتيش المركبة بالطرق القانونية، حيث تم ضبط ثلاثة تماثيل وقطع حجرية عليها نقوش، و 16 قطعة نقدية قديمة وقطعتين يعتقد انهما أثريتان.

وأضاف السرطاوي انه جرى إرسال كافة القطع المضبوطة إلى دائرة الأثآر العامة لتحديد فيما إذا كانت مقلدة أو تحمل قيمة أثرية فيما بوشر التحقيق مع الشخصين المقبوض عليهما .