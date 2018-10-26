ممارسة الرياضة مبكراً تتيح للرجال انجاب ابناء اذكياء واصحاء 

توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن الرجال الذين يرغبون في أن يصبحوا آباء في المستقبل يجب أن يبدأوا في ممارسة الرياضة قبل الإنجاب.

ووفقاً لموقع صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، أظهرت الدراسة التى أجريت على الفئران أن الذكور الذين مارسوا الرياضة قبل الإنجاب لديهم أطفال أكثر صحة، بحيث يتمتعون بانخفاض مستويات الدهون في الجسم وتحسين معالجة الجلوكوز في الدم.

وقد ربطت الدراسات السابقة النظام الغذائي الأبوي بالتغيرات الأيضية في النسل وتطوير داء السكر من النوع الثاني، لكن وجد فريق من جامعة ولاية أوهايو في ويكسنر ميديكال سنتر أن ممارسة الرياضة قد تبطل آثار النظام الغذائي الضعيف من خلال تغيير الجينات الرئيسية في الحيوانات المنوية للأب.

وبالنسبة للدراسة ، قام الفريق بإطعام مجموعة من الفئران الذكور بنظام غذائي عادي ، بينما قامت المجموعة الأخرى بإتباع نظام غذائي غني بالدهون.

ووجد الباحثون أن نسل الفئران التي أكلت نظامًا غذائيًا عالي الدهون ولم تمارس التمارين الرياضية أكثر عرضة لارتفاع مستويات الدهون في الجسم ومشاكل معالجة الجلوكوز في الدم.لكن أبناء الفئران التي مارست الرياضة، بغض النظر عن نوع النظام الغذائي الذي أكلته، كانت أقل وزناً، وكانت الدهون أقل في الجسم ، وتحسنت عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز لديهم.

وأضاف الباحثون أن عدم ممارسة الرياضة كان مرتبطًا بانخفاض حركة الحيوانات المنوية، وتغييرات متعددة في الحمض النووي، وهو يحمل تعليمات من الحمض النووي إلى أجزاء الجسم التي تصنع البروتينات.