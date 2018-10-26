سائق مخمور يعتدي على رقيب سير بعصا في العقبة

قال مصدر امني انه ومساء يوم امس وأثناء قيام احد رقباء السير بوظيفته الرسمية في مدينة العقبة واثناء تعامله مع احدى المركبات المعيقة لحركة السير، قام سائق تلك المركبة بسبه وشتمه والاعتداء عليه بواسطة عصا كانت بحوزته.

وتمكن رقيب السير من السيطرة عليه وضبطه وتسليمه لاحدى دوريات النجدة وجرى اصطحابه للمركز الأمني، وتبين انه من ذوي الاسبقيات ومتناول للمشروبات الكحولية فيما اسعف رقيب السير للمستشفى وتبين وجود كسر في يده وما زال قيد العلاج .

وأضاف المصدر انه جرى توديع المعتدي للمدعي العام الذي قرر توقيفه في احد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة الايذاء البليغ والاعتداء ومقاومة الموظفين اثناء وظيفتهم الرسمية والذم والقدح والتحقير والسكر المقرون بالشغب .

وأهابت مديرية الأمن العام بكافة الاخوة المواطنين بضرورة التعاون مع رجال الأمن العام اثناء ادائهم لواجباتهم لحمايتهم وتسيير امور حياتهم اليومية، مؤكدة على علاقة الاحترام المتبادل بين رجل الأمن العام والمواطن ، غير انها لن تسمح تحت اي ظرف من الظروف بالاعتداء على اي من رجال الأمن العام وستتخذ كافة الإجراءات الرادعة بحق كل من يقوم بالاعتداء على منتسبيها.

وأكدت ان سيادة القانون هي العنوان الرئيسي لعملها

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