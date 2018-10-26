مادورو يخاطب ترامب بلغته الإنجليزية : ارفع يديك عن فنزويلا وإلا سوف نحمّلك مسؤولية الدماء التي ستُراق فيها
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جرينتش+2 11:56
السيول تغزو 6 دول عربية وتوقع اضراراًً فادحة في الارواح والممتلكات

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