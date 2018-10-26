مادورو يخاطب ترامب بلغته الإنجليزية : ارفع يديك عن فنزويلا وإلا سوف نحمّلك مسؤولية الدماء التي ستُراق فيها
أهم العناوين
جرينتش+2 11:56
أردوغان (المنافق) يطالب السعودية بالكشف عن الآمر بقتل خاشقجي وجثته والمتعاون المحلي

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني