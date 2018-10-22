يوم الجمعة المقبل .. أول منخفض جوي يؤثر على المملكة هذا الموسم



عمان ـ (بترا)-

تشير آخر التحديثات للنماذج العددية العالمية المتوفرة في دائرة الأرصاد الجوية وتحليل خرائط الطقس إلى تشكل منخفض جوي يوم الخميس المقبل ويستمر تأثيره حتى مساء يوم الجمعة ويكون مصحوبا بكتلة هوائية باردة نسبيا، ً ورطبة حيث تنخفض درجات الحرارة يوم بعد غد الخميس بشكل ملموس وتسود أجواء غائمة جزئياً تتحول تدريجيا إلى غائمة وتسقط بإذن الله أمطار بين الحين والأخر تشمل العديد من المناطق حيث يتوقع أن تكون غزيرة على فترات خلال ساعات المساء والليل.

وتوقع مدير عام دائرة الأرصاد الجوية المهندس حسين المومني في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن يستمر تأثير هذا المنخفض الجوي حتى مساء الجمعة حيث توالى درجات الحرارة انخفاضها يوم الجمعة لتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة مع تساقط أمطار بين الحين والأخر خلال ساعات النهار في العديد من المناطق.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يرافق هذه الحالة رياح ما بين غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تؤدي إلى إثارة الغبار قبل هطول المطر خاصة في مناطق البادية.

وأوضح المومني أن هذا المنخفض الجوي يعتبر أول منخفض جوي يؤثر على المنطقة خلال هذا الموسم علماً أن المملكة تأثرت سابقا بحالات ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي ناتجة عن المنخفض الحراري (منخفض البحر الأحمر).

وناشد المهندس المومني المواطنين متابعة النشرات والتحذيرات الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية من خلال موقعها الإلكتروني www.jometeo.gov.jo أو من خلال صفحتها على فيسبوك (دائرة الارصاد الجوية الاردنية) أو الاتصال بمديرية التنبؤات على الرقم 064916191 وعلى مدار الساعة.