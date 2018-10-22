نجاحات يومية تحققها ادارة مكافحة المخدرات في ملاحقة المروجين لهذه الآفة بجميع انحاء المملكة 

ألقى العاملون في إدارة مكافحة المخدرات القبض على عدد من مروجي وحائزي المواد المخدرة في مختلف محافظات المملكة، وأحبطت محاولة تهريب 28 ألف حبة مخدرة خارج المملكة داخل إحدى المركبات.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ، المقدم عامر السرطاوي، أن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تمكنوا خلال الأيام الماضية من التعامل مع عدد من قضايا ترويج وحيازة المواد المخدرة وتلقي القبض على المتورطين بها وضبط ما بحوزتهم من تلك المواد، إضافة إلى تمكنهم من خلال متابعة معلومات وردت إليهم حول قيام مجموعة من الأشخاص بإخفاء كمية كبيرة من الحبوب المخدرة داخل إحدى المركبات تمهيداً لتهريبها خارج المملكة، حيث جرى تحديد هوية المتورطين والمركبة وموعد توجهها لأحد المعابر الحدودية حيث جرى استيقاف المركبة في محافظة الزرقاء وضبط سائقها، وبتفتيشها عثر على 26 ألف مخدرة أخفيت في مخبأ سري في جسم المركبة.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه فيما يتعلق بقضايا ترويج وحيازة المواد المخدرة فكانت أبرز تلك القضايا التي تعاملت معها الإدارة خلال الأيام الماضية، تنفيذ حملة أمنية خاصة في محافظة العقبة ألقي القبض خلالها على أربعة أشخاص من مروجي المواد المخدرة وضبطت بحوزتهم كميات متفرقة من تلك المواد.

وفي محافظة مأدبا وبعد تتبع شخصين من المشبوهين في قضايا حيازة وترويج المواد المخدرة والتأكد من حيازتهما لكمية من تلك المواد جرى ضبطهما داخل إحدى المركبات وعثر بحوزتهما على أربعة كفوف من مادة الحشيش المخدر، كما وجرى في منطقة البقعة مداهمة منزل أحد مروجي المواد المخدرة وألقي القبض عليه وضبط بحوزته 2 كغم من مادة المارجوانا المخدرة.

وفي محافظة العاصمة دوهم منزل أحد المطلوبين وبحقه 6 طلبات أمنية بقضايا المخدرات في لواء ناعور وألقي القبض عليه وضبطت بحوزته كمية من المواد المخدرة، وفي منطقة الوحدات ألقي القبض على مروجين للمواد المخدرة وبحوزتهم كمية من بودرة الحشيش الصناعي و 150 حبة مخدرة.

كما وألقي القبض في منطقة القويسمة على مروج للمواد المخدرة وبحوزته كمية من تلك المواد، وضبط كذلك مروج للمواد المخدرة في منطقة الجويدة بعد مداهمته وضبطت بحوزته كميات من المواد المخدرة، هذا وألقي القبض على ثلاثة أشخاص داخل أحد المنازل في منطقة اللويبدة من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة وضبط بحوزتهم كميات من المواد المخدرة بقصد التعاطي.

وفي محافظة عجلون وبالتنسيق مع مديرية الشرطة والبحث الجنائي جرت مداهمة أحد المنازل بعد التأكد من معلومات حول تواجد أحد المطلوبين وبحقه 8 طلبات أمنية وآخرين من المشبوهين بقضايا ترويج المواد المخدرة، حيث ألقي القبض على المطلوب وبرفقته شخصين آخرين، وضبطت داخل المنزل كمية من بودرة الحشيش الصناعي والحبوب المخدرة، وفي لواء الرصيفة ألقي القبض على أحد المطلوبين وبحقه أربعة طلبات أمنية بعد تفتيش منزله.

وفي محافظة المفرق وفي قضيتين منفصلتين ألقي القبض في القضية الأولى على 3 أشخاص من مروجي المواد المخدرة وبحوزتهم نصف كف من مادة الحشيش المخدر وكمية من الحبوب المخدرة، فيما ألقي القبض في القضية الثانية على شخصين من مروجي المواد المخدرة.

وأكد الناطق الإعلامي أنه جرى تحويل كافة المقبوض عليهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة بعد إنهاء التحقيق معهم .