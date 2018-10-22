نادي خريجي الجامعات والمعاهد الباكستانية يرحب بقرار استعادة الباقورة والغمر

ثمن نادي خريجي الجامعات والمعاهد الباكستانية في الاردن عاليا القرار الملكي الشجاع لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بانهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام الاردنية الاسرائيلية واخضاعها للسيادة الاردنية.

وجاء في بيان اصدره النادي بهذا الخصوص، ان هذا القرار التاريخي يعبر عن نبض الشارع الاردني ونبض كافة القوى الوطنية الحية للامة، بان كل شبر من الارض الاردنية هو مقدس عمده ابناء شعبنا العربي الاردني بالدماء الطاهرة النقية ولايمكن التنازل عنه او التفريط به مهما بلغت التضحيات والمكابدات.

واضاف البيان : وسيبقى هذا الحمى عربيا هاشميا يرد كيد العاديات عن امته العربية والاسلامية بكل شجاعة واقتدار ، وسيبقى الشعب الاردني الوفي ملتفا حول العرش الهاشمي المفدى كما يلتف السور حول المعصم ليزيد الوطن قوة ومنعة واستقرار وطمانينة.

وختم البيان بالقول : سيبقى نادي خريجي الجامعات والمعاهد الباكستانية في الطليعة و في مقدمة الركب وفيا امينا لرسالة النهضة العربية وللقيادة الهاشمية في كل الظروف والازمان.

حمى الله الشعب والوطن في ظل قيادتنا الهاشمية الشجاعة، والمجد والخلود لشهداء الوطن والواجب .