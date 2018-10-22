استطلاع الرأي لمركز الدراسات الاستراتيجية يكشف ان الغالبية العظمى من الأردنيين تطالب بتبادل السفراء بين عمان ودمشق
أهم العناوين
جرينتش+2 12:46
من التويجري الى العسيري والقحطاني والخاشقجي.. رجال سخّرهم النظام السعودي ثم غدرهم

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني