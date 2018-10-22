علامة تعجب !! لماذا هرعت سيارة إسعاف إلى ضريح لينين بموسكو بطاقم أطباء وممرضات

مشهد سيارة إسعاف تهرع مسرعة إلى الضريح المسجى فيه زعيم الثورة الاشتراكية، فلاديمير لينين، حاملة فريق مسعفين يضم أطباء وممرضات، أشعل مواقع التواصل بروسيا بتعليقات مثيرة وساخرة.

وأصبحت صورة سيارة الإسعاف مع فريق المسعفين وهم يدخلون على عجل مبنى الضريح الذي يضم جثمان لينين المحنط داخل نعش زجاجي، في قلب الساحة الحمراء بموسكو، أصبحت مصدر العديد من النكات والتعليقات الساخرة في الشبكات الاجتماعية حول موضوع “إيقاظ” زعيم الثورة الروسية البلشفية (1917) من موته، وبعثه حيا.

فكتب احدهم: “استعدي أيتها البرجوازية، استيقظ لينين!”.

وسخر آخر قائلا: يعيش لينين. لقد عاد إلى الحياة.. وأنا أعلم، أن الشيء الرئيس حاليا هو الخروج من سكرتك إلى فكرتك في الوقت المناسب!”.

ووصف ثالث ما حدث بالقول: “استدعى لينين أمس سيارة إسعاف … إلى ضريحه”.

وتساءل رابع: ماذا هناك؟، هل لينين مشرف على الموت؟ أم إنه يبعث من الموت من جديد؟”.

وقد أوضحت القناة التلفزيونية “360” في وقت لاحق، انه قد تم استدعاء الأطباء وفريق إسعاف كامل بسبب تدهور الحالة الصحية لأحد زوار الضريح، الأمر الذي استدعى أن يقدم الأطباء المساعدة اللازمة له على مرأى من الزائرين الآخرين ولينين المسجّى في نعشه الزجاجي بكامل أناقته.