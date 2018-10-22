استطلاع الرأي لمركز الدراسات الاستراتيجية يكشف ان الغالبية العظمى من الأردنيين تطالب بتبادل السفراء بين عمان ودمشق
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دريد لحام يكشف ان نهاية فيلم “دمشق حلب” ترمز لبقاء سوريا وصمودها

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