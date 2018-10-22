دريد لحام يكشف ان نهاية فيلم “دمشق حلب” ترمز لبقاء سوريا وصمودها

قال الفنان السوري دريد لحام، إن النهاية الدرامية لفيلمه الجديد “دمشق حلب” ترمز لبقاء سوريا وصمودها، رغم المؤامرات العالمية التي تحاك ضدها.

وأضاف لحام في تصريحات صحفية، أن المخرج باسل الخطيب أراد منح الجمهور أملاً، وذلك ببقاء الإعلامي “عيسى” حياً في نهاية الفيلم، رغم ملامسة قدمه لـ “لغم” مدفون في مدينة حلب السورية، لافتاً إلى أن أحداث الفيلم تعكس صمود وصبر المجتمع السوري وتعلقه ببلاده.

ويشارك في بطولة فيلم “دمشق حلب” كل من كندة حنا وشكران مرتجى وسلمى المصري وعبدالمنعم عمايري وصباح الجزائري، وهو من تأليف باسل وتاليد الخطيب.