استطلاع الرأي لمركز الدراسات الاستراتيجية يكشف ان الغالبية العظمى من الأردنيين تطالب بتبادل السفراء بين عمان ودمشق
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جرينتش+2 12:45
جيوش النمل الابيض تدمر منازل قرية مصرية وتشرد سكانها/ فيديو

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