تعيش الديموقراطية.. كتاب اقتصادي يقود مؤلفه المصري الى السجن 

ألقت الشرطة المصرية القبض مساء يوم امس الأحد على مؤلف كتاب عن الاقتصاد المصري بتهمة نشر أخبار كاذبة وذلك وفقا لما ذكره مصدران أمنيان وزوجة الكاتب.

وألقي القبض على عبد الخالق فاروق، وهو خبير اقتصادي، بعد أيام من تقارير لوسائل إعلام محلية عن مصادرة مسودة كتاب من تأليفه بعنوان ”هل مصر بلد فقير حقا“ تضمن انتقادا للسياسات الاقتصادية للحكومة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية. وقال المصدران الأمنيان إن الشرطة ألقت القبض على فاروق بناء على أمر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره. ولم يتسن الوصول لمكتب النائب العام أو ناشر الكاتب للتعليق على ذلك في ساعة متأخرة من مساء امس الأحد.

وقالت نجلاء سلامة زوجة فاروق لرويترز إن رجال الشرطة الثلاثة الذين أخذوه من منزله في إحدى ضواحي القاهرة أبلغوه أنهم يلقون القبض عليه بسبب هذا الكتاب.

وأضافت أنه سُمح لها فيما بعد بتسليمه طعاما وأدوية وملابس في قسم الشرطة المحتجز به.

وقد شهدت مصر منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للسلطة في 2014 حملة على المعارضين يصفها ناشطون بأنها غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث.

وتقول الحكومة إن إجراءاتها تستهدف إرهابيين ومخربين يحاولون تقويض دعائم الدولة.

ويقول أنصار السيسي إن الحملة ضد المعارضة ضرورية لإرساء الاستقرار في مصر بعد انتفاضة 2011 وما تلاها من اضطرابات بما في ذلك هجمات متشددين في شبه جزيرة سيناء أدت إلى مقتل المئات من قوات الجيش والشرطة ومدنيين.