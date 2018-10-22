بعدما تعهد اردوغان بكشف الحقائق غداً.. ترامب يناقش معه هاتفياً ملف خاشقجي

قالت وكالة الأناضول التركية، إن الرئيسين التركي والأمريكي تباحثا هاتفيا مساء امس الأحد حول قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وذكرت الوكالة أن الزعيمين اتفقا على ضرورة الكشف عن ملابسات مقتل خاشقجي بجميع جوانبها.

يأتي هذا الاتصال بعد ساعات من إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيكشف عن تفاصيل قضية خاشقجي يوم غد الثلاثاء.

وقال أردوغان خلال لقاء جماهيري في منطقة أوسكودار في الطرف الآسيوي من اسطنبول، إن جميع تفاصيل مقتل خاشقجي سأدلي بها يوم غد الثلاثاء.

ولفت الرئيس التركي إلى أنه سيدلي بالتفاصيل خلال اجتماع مع نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم يوم غد الثلاثاء.

وكان الرئيس التركي أردوغان قد قال إنه سيدلي بكل التصريحات اللازمة بخصوص مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي خلال اجتماع مع أعضاء حزبه العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان يوم غد الثلاثاء.

وأضاف أردوغان في كلمة باسطنبول امس الأحد “سأدلي ببياني عن هذه القضية يوم غد الثلاثاء خلال اجتماع الحزب”.

وفي وقت سابق قال عضو بارز في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إن بلاده لن تسمح بأي حجب للحقائق بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول محذرا من أن العواقب قد تكون “وخيمة”.

ومن المرجح أن تزيد تصريحات إردوغان التكهنات بأن تركيا قد تكون على وشك الكشف عن بعض نتائج تحقيقاتها في مقتل الصحفي السعودي المعارض الذي كان كاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية وكان مقيما في الولايات المتحدة.

وقال نعمان قورتولموش نائب رئيس الحزب لوسائل الإعلام “إذا كانت الواقعة قد حدثت كما قيل عنها في أنحاء العالم.. فليس هناك سبيل للمسؤولين السعوديين للتستر على ذلك بالقول إن فريقا من السعودية جاء ثم قتله اثنان أو ثلاثة منهم”.

وتابع “ارتكاب جريمة في قنصلية لا يمكن أن يتم دون علم مسؤولين كبار في تلك الدولة. إذا كانت تلك الجريمة قد نفذت بالفعل كما قيل.. وإذا أشارت الأدلة فعلا لتلك النتيجة.. سيكون الوضع مروعا ويجب أن يكون لذلك عواقب قانونية خطيرة جدا”.