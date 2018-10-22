الوداع الاخير بين خاشقجي وخطيبته قبل دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول

صور جديدة للكاتب والصحفي السعودي جمال خاشقجي عرضتها قناة (تي آر تي) التركية – الخدمة العالمية حصلت عليها من كاميرات المراقبة، تظهر جمال وهو يصل في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري إلى خارج مبنى القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول ويقف في محيط البوابة الرئيسة حيث الحواجز المعدنية، إلى أن يؤذن له.

وتظهر كاميرات المراقبة خطيبة خاشقجي التركية “خديجة جنكيز” وقد وصلت معه إلى القنصلية لإتمام وثائق كان من المفترض أن يحصل عليها ليتزوجا، كما نشاهد في الصور عملية تفتيش سريعة لخاشقجي قبل أن يسير إلى مبنى القنصلية حيث حيا أحد حراسها ويلبس جاكيت أزرق اللون ودخل المواطن السعودي إلى قنصلية بلده.. ولكنه لم يخرج إلا قتيلا، واعترفت السعودية بوفاته داخل قنصليتها بعد 18 يوماً، فعل أجج غضبا عالميا عارما، تأخرت الرياض في سرد رواياتها، والعالم بين مصدق ومشكك.