استطلاع الرأي لمركز الدراسات الاستراتيجية يكشف ان الغالبية العظمى من الأردنيين تطالب بتبادل السفراء بين عمان ودمشق
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اصابع الاتهام العالمية تتجه صوب ولي عهد السعودية بوصفه المسؤول الاول عن جريمة اغتيال خاشقجي

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