نهاية القطيعة بين زياد الرحباني وفيروز.. والعربون اغنية “خلص”

أعلن الموسيقي اللبناني زياد الرحباني أنه تعاون مع والدته الفنانة فيروز لإنتاج أغنية جديدة، ليثبت عمليا انتهاء القطيعة التي استمرت بينهما لسنوات.

وقال الرحباني في مقابلة مع محطة المؤسسة اللبنانية للإرسال (إل بي سي)، ونقلتها صحف لبنانية، إن أغنية “خلص” تم تسجيلها بالفعل، لكنها لم تطرح في الأسواق بعد.

كما كشف الملحن الشهير عن عملين جديدين يجمعانه مع أيقونة الغناء اللبنانية، سيطلقهما قبل نهاية العام الجاري.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلن الرحباني عن عودة العلاقات إلى طبيعتها مع والدته، بعد انقطاعها بسبب إعلانه موقفها السياسي.

وكان زياد الرحباني أعلن قبل أكثر من 3 سنوات أن والدته معجبة بالأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الأمر الذي أغضب فيروز.

واعتبر أن ما وقع مع والدته “مجرد سوء تفاهم لكن استفاد منه الكثيرون”.