استطلاع الرأي لمركز الدراسات الاستراتيجية يكشف ان الغالبية العظمى من الأردنيين تطالب بتبادل السفراء بين عمان ودمشق
أهم العناوين
جرينتش+2 12:47
موسم الزيتون يخيّب آمال المزارع الفلسطيني

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني