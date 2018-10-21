سيناريو ينتهك العقول.. فبأي آلاء ربكما تكذبان

فى الأعلان عن الوفاة – أعتراف بالقتل !

ودون أن يدرى القاتل !

توقيف 18 شخصية سافر 15 منها خصيصا الى أسطمبول وداخل حصن دبلوماسى حطمت اعرافه وقَتَلت بدم بارد وقَطَعت وشَفَت ووضعت بأكياس لحم الأضحية ووزعتها ,سواء بأحدى غابات تركيا ,أم اخذتها الى الحرم لأنتهاك حرمته .

لايمكن أن يحدث ذلك هبة ممن ذهبوا لتنفيذ القتل و بلا أوامر عليا – ( كما فى خطف ناصر السعيد – المعارض السعودى- من بيروت ورميه من الطائرة -وكما قرر السراج للزعيم جمال عبد الناصر أن الملك كلفه وأخرين وقدم الشيك المحرر مقابل القتل – وفى توقيف الحريرى وتهديده لولا تدخل الرئيس الفرنسى لكان رماداً), كلها لايقدر عليها مرؤوسين

ولايجريها اِلا حاكمون .

ثلاتثهم مجموعون ( العقل والمنطق وطبائع الأشياء ) تثبت مجافاة بيان النائب العام للواقع والمنطق وطبائع الأشياء، فلا يمكن أن يقبل العقل ولا المنطق أن تذهب فرقة أغتيالات من بلد الى آخر تحميها الحصانة الدبلوماسية وبتخطيط كامل مع القنصل دون أن يتم ذلك بأوامر عليا من أعلى قمه فى هرم السلطة , ولايمكن أن تنطلى على صبى مميز حدوثة الليل عن مشادة كلامية بريئة حدثت بين الضحية وال 15شخصية مما ادى الى وفاة الضحية، هذه الرواية لايقبلها اِلا طفل برىء من جدته وهى تحكى له لينام كالعصفور بين يديها .

وتبقى كل التبريرات صناعية طالما اخفيت جثة المغدور ولم يتم الكشف عنها , ولذا يبقى انها قطعت وشفيت ووضعت فى أكياس لحم الأضحية وتم توزيعها على ترامب واردوجان ونتنياهو ( ثلث الهدايا للأقربين – -حيث أمتنع الفقراء والمساكين )هو الأقرب والمستساغ فى ظل صفقة القرن التى باتت رائحتها تزكم الأنوف , والتنازل عن ثالث الحرمين حتى لوبكى الحرمين الآخرين – وهدية لنتنياهو وقد تجلت فى تيران وصنافير والوعد بمئات المليارات ل ترامب واردوجان ’ لتطير جثة المغدور الى الفضاء اللامحدود فتنهشها الطيور.

ولما كان القانون هو علم الواقع والمنطق وطبائع الأشياء فأن من يجافى ذلك ويضرب بالواقع والمنطق وطبائع الأشياء عرض الحائط , يكون قد نحى القانون جانبا وصار الى الجريمة حتى النخاع .

أرهاب الدوله لايحتاج مرشداً ولادليلاً – فداعش والنصره ومن تفرع عنهما وعن الجذور الوهابية وافرازاتها القاعدية تثبت دينامكيتها فى سوريا والعراق وليبيا، واذا كان فى ذلك وكالة اجرامية , فأن الأجرام المباشر قد تجلى فى اليمن حين اباد (M B S)هناك الحجر والبشر ,فبأى آلاء ربكما تكذبان مسئوليته عن ماحدث لأبو خاشوقه ,من دم هُدِر ونَشرُ لجسد بشر ؟؟

*مصر