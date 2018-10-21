رجولة عربية.. محام سعودي بارز يتنازل عن جنسيته استنكاراً لاغتيال خاشقجي

أعلن المحامي السعودي المعروف إسحاق الجيزاني، تنازله عن جنسيته السعودية تنديداً بجريمة النظام السعودي البشعة بحق الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي الذي اعترفت الرياض بمقتله داخل مقر قنصليتها بإسطنبول.

وقال “الجيزاني” في مقطع مصور نشره على صفحته بتويتر: أنا المحامي إسحاق بن علي بن صالح الجيزاني أعلن في بياني هذا تنازلي عن الجنسية السعودية والمواطنة السعودية التي تمتهن كرامة المواطنين والتي قد تتسبب في قتلهم واعتقالهم أينما كانوا.

واضاف انا ” لا تشرفني حكومة ولا دولة تقتل إنساناً بسبب كلمة أو مقال أو تغريدة، ولا تشرفني حكومة تسخّر جميع أجهزتها الأمنية لملاحقة مواطنيها أينما كانوا ومعاقبتهم”.