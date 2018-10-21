استطلاع الرأي لمركز الدراسات الاستراتيجية يكشف ان الغالبية العظمى من الأردنيين تطالب بتبادل السفراء بين عمان ودمشق
أهم العناوين
جرينتش+2 12:58
خطأ في العنوان يؤدي الى ضياع الطفل من والده في تكساس

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني