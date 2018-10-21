الهيئة المستقلة للانتخاب تعلن نتائج الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات للواء الموقر

اعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب النتائج النهائية للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات للواء الموقر (اعادة _ 2018) بعد أن تم تدقيقها واعتمادها رسميا من قبل مجلس مفوضي الهيئة ليصار الى نشرها في الجريدة الرسمية.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

فاز بمنصب رئيس بلدية لواء الموقر مفلح سليم مفلح الدعجان.

وفاز بعضوية مجلس محلي الموقر، احمد حمدان محمد ابو خميس، واحمد خضر ابراهيم الخريشا، وعازم عبدالله كساب الخريشة، وعائشة محمد صايل الخريشة، وشيمه نمر محمد الخريشا.

وفاز بعضوية مجلس محلي الفيصلية، خالد سالم فياض المليحي وعبد الرحيم سالم ارشيد الجبور، وماهر علي محمد الجبور، ومنور عارف سالم الجبور، وبثينة محمد سليمان بني صخر.

أما مجلس محلي رجم الشامي الغربي ففاز بعضويته، خالد عبدالله مفرح الرعية، وكاسب زعل ذيب الصاروم، وعلي فهاد عايد الشرعب، وحامد سالم عايد الرديني، وانتصار مقبول غريقان الموعد.

وفاز بعضوية مجلس محلي قرية سالم، عمر عبدالله مكازي الجربيع، ونايل سهو نصار الناصر، وصالح فهد سالم الجريبيع، وهيام خلف فهد الجريبيع، ورينا داود حسن خليل.

وفاز بعضوية مجلس محلي الذهيبة الغربية، عيد حرب علي الذيب، وعيد احمد بختيان الصهيبة، وغدير مفضي علي الوضحان، وجهاد محمد خلف الضليل، ومنال عبيد محمد النوفلي .

أما المجالس المحلية الفائزة بالتزكية وعددها 8 مجالس في لواء الموقر فكانت نتائجها على النحو التالي:مجلس محلي النقيرة فاز بعضويته، فيصل محمد صالح السكران، وموفق فرحان نهار الجبور، ومحمد مفلح نهار الجبور، وموفق محمود سليمان الجبور، وبسمة خليفة حرب الجبور.

مجلس محلي مغاير مهنا فاز بعضويته، مشهور سليم ذوقان الحماد، ومرزوق ناصر بخيت الوزان، ومكاون سليمان سلمان السبيلة، وأمنة عبد القادر محمد الأحمد، وهيا عوض لافي الحماد.

وفاز بعضوية مجلس محلي الذهيبة الشرقية، محمد علي ذيب الشوشري، وأنوار سليمان احمد ابويحيى، ومحمد ادهم محمد الدهام، وحسين خلف محمد الهليل، واحمد رفيفان سليمان المذهان.

مجلس محلي منشية القضاة فاز بعضويته، فهد سلامة ضيف الله القضاة، وأيمن عوض عوده القضاة، وفهاد علي كريم القضاة، ومحمد عقله بنيه القضاة، ومريم سلمان مطلق السويلم.

مجلس محلي ام بطمة فاز بعضويته: الاء نواف سليمان شعبان، ومخلد زامل محمد الغيالين، وصالح احمد محمد الجبور، ووفا خالد عتلان الغيالين، ومعاذ صالح محمد الجبور.

وفاز بعضوية مجلس محلي الحاتمية، مرزوق عايد خلف الشرعة، ويوسف مريحيل حمدان الشرعة، وحسين سلامه خلف الشرعة، وحسان منيزل فليح الصبح، ونعايم منيزل فليح الصبح.

مجلس محلي رجم الشامي الشرقي فاز بعضويته، زياد سالم عفن السحيم، ومحمود خليل شاكر ابو اجحيشة، وهبة احمد صبح الجحاوشة، ومحمد فهد عبدالله الفقراء، وماجد حميدي صبح الهليل.

وفاز بعضوية مجلس محلي الكتيفة والهاشمية واللسين، نصار محمد سالم الحردان، ومفلح سلامة دليمان الغبين، ونايف محمد احمد الجبر، ولمياء منور ارحيان الحردان، وحسن لفا عذل البصيص.

وفيما يخص الدائرة الانتخابية 28 لمجالس المحافظات في لواء الموقر فخصص لها ثلاثة مقاعد فاز بها كل من: عارف عواد زعل الفقراء وفهد حرب مناهي الجبور وفرج فنخير سالم الجبور.

اما نتائج مجالس المحافظات في الدائرة الانتخابية 29 ضمن لواء الموقر فقد فاز بالمقعد المخصص لها بالتزكية احمد جزاع محمد العواد.

وستقوم الهيئة بنشر النتائج التفصيلية على موقعها الالكتروني .