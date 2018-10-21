السعودية تشكل جيشاً الكترونياً للدفاع عن سمعتها التي تدهورت بعد حادثة خاشقجي

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، يوم أمس السبت، أن السعودية أنشأت جيشا الكترونيا ستكون مهمته مواجهة كل الحملات الدولية والعالمية ضد المملكة وأسرتها الحاكمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وذلك بعد الإعلان الرسمي للملكة عن مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت الصحيفة الأمريكية أن الهجوم الإعلامي الكبير على السعودية من خلال قضية الصحفي خاشقجي عبر وسائل التواصل الإجتماعي “فيسبوك” و”تويتر” أعطت السلطات السعودية دافعا لتشكيل ما يطلق عليه تعبير “لجنة إلكترونية” مقرها الرياض بالتعاون مع عناصر يعملون داخل شركة تويتر بعد قيام المملكة بتجنيد العديد من الموظفين لكشف حسابات المستخدمين الذين ينتقدون المملكة.

ورفضت شركة “تويتر” التعليق على هذا التقرير ولم يرد ممثل السفارة السعودية في واشنطن على هذا التقرير.

وذكرت صحيفة تايمز أن ناشطين سعوديين دشنوا في عام 2010 حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمضايقة المنتقدين للسعودية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وسعوديين قولهم إن سعود القحطاني، وهو أحد مستشاري ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، هو من وضع استراتيجية هذه الحملة.