إجراءات متسارعة لإعادة عمل المنطقة الحرة الأردنية -السورية

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري إن الوزارة دعت ممثلي الأردن في المنطقة الحرة الأردنية -السورية المشتركة إلى البدء بإجراءات تفعيل المنطقة وإعادة الشركات للعمل بداخلها.

وأضاف الحموري لقناة المملكة أن الوزارة تعمل من خلال ممثليها على “إعادة المنشآت التجارية التي كانت تعمل في المنطقة الحرة قبل إغلاقها في 2015 بهدف إعادة حركة التبادل التجاري بين البلدين”.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين قد اعلنت في عام 2015، عن إغلاق المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة بسبب الاضطرابات الأمنية بالقرب من المعابر الحدودية بين الأردن وسوريا.

وعن إمكانية تمديد ساعات العمل في معبر جابر-نصيب الذي أعيد افتتاحه الأسبوع الماضي، قال الحموري إن هذا الأمر مرتبط بمعدل الحركة المرورية في المعبر وسيكون هناك تقييم للوضع إن كان بحاجة لتمديد أو عدمه”.