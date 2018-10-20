شبكة “CNN” الامريكية ترصد تقلبات مواقف ترامب وتناقض تصريحاته حول قضية اغتيال خاشقجي

رصدت شبكة “سي أن أن” الأمريكية، تقلبات مواقف الرئيس دونالد ترامب من قضية الكاتب السعودي جمال خاشقجي، الذي اختفى داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، قبل أن تعترف اليوم السلطات السعودية بقتله.

فقد بدأ ترامب تفاعله مع القضية بعد مرور ستة أيام عليها، بإعرابه عن قلقه من التقارير التي تحدثت عن اختفاء الكاتب السعودي.

وبعد يومين كشف ترامب عن تواصله مع خطيبة خاشقجي، قبل أن تأخذ تصريحاته منحى حادا تجاه الرياض، إلا أنه عاد لمحاولة تبرئة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من الحادثة.

وتاليا مواقف ترامب خلال الـ18 يوما الماضية كما رصدتها “سي أن أن”:

8 أكتوبر/ تشرين الاول

في أول تعليق له، ترامب يعبر عن قلقه من التقارير التي تحدثت عن اختفاء خاشقجي

9 أكتوبر/ تشرين الاول

ترامب يطالب السعودية للمرة الرابعة خلال 10 أيام بأن تدفع الأموال لأمريكا مقابل حمايتها

10 أكتوبر/ تشرين الاول

ترامب يعلن أنه تواصل مع خطيبة خاشقجي ويتواصل مع المسؤولين السعوديين على أعلى المستويات

10 أكتوبر/ تشرين الاول

ترامب يرفض دعوات من أعضاء بالكونغرس لوقف مبيعات الأسلحة للسعودية بسبب خاشقجي، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”

11 أكتوبر/ تشرين الاول

ترامب يعلن أنه سيعرف ما حدث لجمال خاشقجي قريبا ويؤكد أن السعودية ستدفع ثمن حمايتها، في مداخلة هاتفية على “فوكس نيوز”

11 أكتوبر/ تشرين الاول

ترامب يرفض وقف الاستثمارات السعودية أو خسارة مبيعات أسلحة بـ110 مليارات دولار

13 أكتوبر/ تشرين الاول

ترامب يعلن أنه سيتصل بالملك سلمان بشأن قضية خاشقجي في أقرب وقت ممكن

13 أكتوبر/ تشرين الاول

ترامب يهدد بـ”عقاب قاس” إذا ثبت تورط السعودية في قتل خاشقجي “دون الإضرار” بسوق السلاح الأمريكي، وذلك في مقابلة مع قناة “CBS” الإخبارية الأمريكية

13 أكتوبر/ تشرين الاول

ترامب يعتبر إفراج تركيا عن القس الأمريكي برونسون بالتزامن مع قضية خاشقجي “مجرد صدفة”

15 أكتوبر/ تشرين الاول

ترامب يصرح بعد اتصال بالملك سلمان بأن “قتلة مارقين” ربما تسببوا بمقتل خاشقجي ويقرر إرسال بومبيو للسعودية

15 أكتوبر/ تشرين الاول

ترامب يعتبر أن الأنباء عن إعداد السعوديين تقريرا حول مقتل خاشقجي “مجرد شائعات حتى الآن”

15 أكتوبر/ تشرين الاول

ترامب يقول إن قرار مشاركة بلاده في مؤتمر للاستثمار بالسعودية يعود إلى وزير الخزانة ستيفن منوشن

16 أكتوبر/ تشرين الاول

ترامب ينفي وجود “أي أطماع مالية” لديه في السعودية

16 أكتوبر/ تشرين الاول

ترامب يقول بعد اتصاله بالأمير محمد بن سلمان إنه “نفى علمه” بما حدث في القنصلية

17 أكتوبر/ تشرين الاول

ترامب يدافع عن السعودية ويؤكد رفضه لفكرة أن “المتهم مدان حتى تثبت براءته” في مقابلة مع وكالة أنباء “أسوشييتد برس”

17 أكتوبر/ تشرين الاول

ترامب يعلن أنه طلب من تركيا تسجيلات خاشقجي إذا كانت موجودة وينفي تقديمه غطاء للسعودية

17 أكتوبر/ تشرين الاول

ترامب يؤكد أن السعودية حليف مهم ويعلن أنه “سنعرف ما حدث” لخاشقجي بنهاية الأسبوع

18 أكتوبر/ تشرين الاول

وزير الخزانة الأمريكي يعلن عن عدم مشاركته في مؤتمر للاستثمار بالسعودية بعد لقاء مع ترامب وبومبيو

18 أكتوبر/ تشرين الاول

ترامب يقول إنه “بالتأكيد يبدو” أن خاشقجي قد مات وإن العواقب ستكون “وخيمة”

19 أكتوبر/ تشرين الاول

ترامب ينفي استلام وزير خارجيته أي تسجيلات من تركيا عن ما حدث لخاشقجي بالقنصلية

19 أكتوبر/ تشرين الاول

ترامب يعتبر أنه “من السابق لأوانه” تحديد العواقب المحتملة إذا كانت السعودية متورطة في قتل خاشقجي

20 أكتوبر/ تشرين الاول

ترامب يرحب بإعلان السعودية عن النتائج الأولية لتحقيقها بشأن خاشقجي ويقول إنه يصدق الرواية الرسمية