بعد صراخ ومشاحنات حادة.. مجلس النواب يقر مشروع قانون العفو العام/ فيديو
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رحيل الفنان السوري توفيق العشَا.. أحد نجوم “مرايا” و”افتح يا سمسم”

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