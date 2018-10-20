بعد صراخ ومشاحنات حادة.. مجلس النواب يقر مشروع قانون العفو العام/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 01:30
“التربية” تعلن ان الخميس المقبل آخر موعد للتسجيل لشتوية التوجيهي

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني