“وطني يكشف عريي ” .. رواية للكاتب سعيد نفاع

هذه هي الرواية الأولى للكاتب سعيد نفاع، ابن قرية بيت جن، المتربعة على سفوح الجليل الاعلى، وعضو الكنيست الأسبق، التي كانت صدرت عن دار ” الأماني ” في عرعرة، لصاحبها الكاتب الاستاذ مفيد صيداوي، الذي أخذ على عاتقه مهمة اصدارها كأمانة وضعها سعيد نفاع في عنقه، قبل ان يدخل السجن، وقدم لها بكلمة نقتطف منها: ” سعيد نفاع كاتب يضع هموم شعبه وهم السلام العادل أمامه وفي مخيلته، وهو بدون شك يضمن هذه الهموم في أدبه الذي اطلعنا عليه، وفي هذه الرواية التي هي اولى رواياته… وفي هذا الكتاب يبدأ بكتابة النص الروائي ويدخله من اوسع ابوابه “.

وكان قد صدر لسعيد نفاع مجموعتان قصصيتان هما: ” سمائية البوعزيزي “، و ” رسالة مؤجلة من عالم آخر “.

ويتناول سعيد نفاع في روايته ” وطني يكشف عريي ” واقع الأقلية العربية الفلسطينية في البلاد، ونسيج العلاقات بين مركباتها، وكيف يكون الحب والعلاقات الحميمية في مجتمع تسوده وتقتله المظاهر الفارغة، وينخره سوي الخيانة.

وهي تعري هذا المجتمع من خلال بطلي الرواية ” راشد ” و ” أنس البكري “، وتطرح المسألة النسوية وما تعانيه المراة من اضهاد وقهر مزدوج وظلم المجتمع الذكوري، ويتجلى موقفه الايجابي المساند للمرأة، وتاكيده على ان المجتمع لن يتطور ويرقى دون مشاركة المرأة على قدم المساواة.

وما يميز الرواية جماليتها وفنيتها وتناسقها وشخصياتها الواقعية وصدق طروحاتها ولغتها القريبة من لغة الناس.