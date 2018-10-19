نقابة اطباء الاسنان تشارك في مؤتمر دمشق الدولي لطب الاسنان

تشارك نقابة اطباء الاسنان الاردنية في مؤتمر دمشق الدولي التاسع عشر لطب الاسنان الذي سيعقد في العاصمة السورية دمشق مطلع الشهر المقبل.

ويضم وفد النقابة في المؤتمر نقيب اطباء الاسنان الاردنيبن رئيس مجلس النقباء ومجموعة من اعضاء مجلس النقابة بالاضافة الى عدد كبير من اطباء الاسنان.

وقال الناطق الاعلامي باسم النقابة الدكتور عمر القواسمي في تصريح صحفي اليوم الجمعة ان مشاركة النقابة في المؤتمر العلمي الدولي تأتي في سياق استمرارية العلاقات الطبيعية الطيبة بين النقابتين الشقيقتين في الاردن وسوريا ودعما لمؤتمر اطباء الاسنان السوريبن لمشاركة جميع الاشقاء العرب مؤتمراتهم العلمية.

واشار الى ان النقابة ستسير حافلة تضم الوفد المشارك عبر معبر حدود جابر ـ نصيب الذي تم افتتاحه امام حركة العبور أخيرا .