بعد “زهرة حلب”.. هند صبري تعود بـ “احلام نورا” الى السينما التونسية

تبدأ التونسية هند صبري تصوير أول مشاهد فيلمها التونسي الجديد “نورا تحلم”، الأحد المقبل، من تأليف وإخراج هند بوجمعة.

وقالت صبري، في بيان صادر عنها، إن أحداث الفيلم مستوحاة من قصة حقيقية، وأنها تجسد دور فتاة تدعي “نور”، تنتمي إلي الطبقة الكادحة في تونس، وتتعرض لمضايقات بسبب التاريج الإجرامي لزوجها، الذي يودع السجن لارتكابه جرائم عدة، وتتوالي الأحداث.

وأبدت صبري سعادة لعودتها إلى السينما التونسية بعد غياب عامين، منذ فيلم “زهرة حلب” في 2016، لافتةً إلى أنها لم تتردد في التعاون مع مخرجة شابة في فيلمها الجديد، استناداً إلى دورها، وواجبها تجاه سينما بلادها ودعم المواهب الشابة في مختلف المجالات.

يذكر أنه من المقرر تغيير العنوان “نورا تحلم” قريباً، وهو من إنتاج بروباغندا، لمعماد مرزوق.