لانه قتل بغير حق.. هيئة علماء سعودية مستقلة تطالب بعزل ابن سلمان

دعت هيئة علماء السعودية (مستقلة)، إلى وجوب عزل ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”، من منصبه، على خلفية تورطه في إخفاء وقتل الكاتب “جمال خاشقجي”، داخل قنصلية المملكة في مدينة إسطنبول التركية.

ووجه بيان صادر الهيئة، نداء إلى “أهل الحل والعقد” في المملكة، إلى عزل “بن سلمان”، بعد أن “بان فسقه، واتضح أنه ليس بالعدل، ولا من أهل الكفاءة”، لافتين إلى أن “قتل نفس بغير حق ينافي العدالة”.

واتهمت الهيئة “بن سلمان” بالمسؤولية عن قتل “خاشقجي”، واصفة تصرفه بـ”الظلم والسفاهة”.

وأضافت أنه “من الفسق أن يفسح المجال أمام أهل الأهواء، وتسد الأبواب أمام أهل العلم والدعاة”.

وأوضحت الهيئة في بيانها، أن المطالبة بعزل “بن سلمان”، تأتي أيضا نظرا لما وصلت إليه أحوال البلاد من “مأزق خطير”، مرجعة سبب ذلك إلى “الظلم والجور والسياسات الخاطئة التي يتولى مسؤوليتها بن سلمان”.

وتابعت بأن من الأمثلة على ذلك “اعتقال أهل العلم والدعاة والكتاب، ومحاربة مظاهر التدين والالتزام في المجتمع، ونشره الفساد الاجتماعي والإداري بتوليته غير الأكفاء، وهدره المال العام فيما لا يرجى نفعه”.

كما جدد البيان، دعوته إلى ضرورة اختيار من هو مناسب لهذا المنصب، والمسارعة في إطلاق سراح المعتقلين.

وسبق أن وصفت هيئة علماء السعودية، في بيان سابق، واقعة اختطاف وقتل “خاشقجي” بـ”الجريمة الشنيعة التي خالفت جميع الأديان والشرائع، وخرجت عن مقتضيات الأعراف والمروءات”، لافتا إلى الجريمة “تعبر عن الوجه القبيح للفاعل والمدبر والآمر”.

وفي وقت سابق، اليوم الخميس، قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية، باتوا مقتنعين بشكل متزايد بأن “بن سلمان” هو المسؤول عن قتل “خاشقجي”.

كما سبق أن لفتت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن معلومات استخبارية تشير إلى أن الأمر بتنفيذ العملية، صدر من ولي العهد السعودي شخصيا.

https://twitter.com/SaudiOlamaa/status/1052562343522111488