بعد صراخ ومشاحنات حادة.. مجلس النواب يقر مشروع قانون العفو العام/ فيديو
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“قانون الصدفة” يثير موجة من الشكوك بين عمرو دياب وشيرين

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