بعد صراخ ومشاحنات حادة.. مجلس النواب يقر مشروع قانون العفو العام/ فيديو
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صحيفة يني شفق التركية تؤشر لبدء تصفية أعضاء فريق اغتيال خاشقجي

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