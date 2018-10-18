رحيل الرئيس السوداني الأسبق عبد الرحمن سوار الذهب في الرياض

توفى اليوم الرئيس السوداني الأسبق المشير عبد الرحمن سوار الذهب، في المستشفى العسكري بالعاصمة السعودية الرياض، عن عمر ناهز 83 عاما.

وقالت وكالة سونا السودانية من الرياض : توفي قبل قليل سعادة المشير عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب الرئيس الأسبق لجمهورية السودان بالمستشفى العسكري بالرياض بالمملكة العربية السعودية .

والمشير عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب من مواليد مدينة الأبيض السودانية عام 1935 وهو الرئيس السابق للجمهورية السودانية، ورئيس مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية.

استلم السلطة أثناء انتفاضة أبريل / نيسان1985 بصفته أعلى قادة الجيش وبتنسيق مع قادة الانتفاضة من أحزاب ونقابات ثم قام بتسليم السلطة للحكومة المنتخبة في العام التالي.

ويقال أيضا أنه تسلّم مقاليد السلطة بعد انقلاب عسكري في السودان بإمرة ضباط على رأسهم اللواء حمادة عبد العظيم حمادة، والعميد عبدالعزيز الأمين، والعميد فضل الله برمه ناصر، وبعد تردد تقلد رئاسة المجلس الانتقالي (رئيس الدولة) إلى حين قيام حكومة منتخبة وارتقى لرتبة المشير.

وقد سلم سوار الذهب مقاليد السلطة للحكومة الجديدة المنتخبة برئاسة رئيس وزرائها آنذاك الصادق المهدي، وبعدها اعتزل العمل السياسي ليتفرغ لأعمال الدعوة الإسلامية من خلال منظمة الدعوة الإسلامية كأمين عام لمجلس أمنائها.