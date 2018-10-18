بعد صراخ ومشاحنات حادة.. مجلس النواب يقر مشروع قانون العفو العام/ فيديو
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جريمة ابن سلمان بقتل خاشقجي تستدعي مؤامرة الملك سعود لتفجير طائرة عبد الناصر

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