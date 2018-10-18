بوتين يصحب السيسي في جولة بسيارته الجديدة قادها بنفسه (فيديو)

بعد انتهاء المحادثات المشتركة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الاول الأربعاء، رافق بوتين السيسي بجولة عرض خلالها سيارته الرئاسية “أوروس” الجديدة التي انبثقت عن مشروع كورتيج.

وأقيمت الجولة على حلبة “فورمولا —1” في مدينة سوتشي الروسية، حيث قام بوتين بشرح مفصل عن السيارة ومميزاتها.

وقدم وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، بعد الجولة للرئيس المصري أنواعا وموديلات أخرى من سيارات “آوروس” ومنها سيارة السيدان “سينات”، وسيارة “أرسينال”، واقترح بوتين أن يقوم السيسي باختبار سيارة السيدان أثناء التنقل وتجولا فيها.

يذكر أن مشروع”كورتيج” هو عائلة من السيارات الفاخرة على منصة معيارية موحدة للأشخاص ذوي المستوى الرفيع في الدولة. وتدخل ضمن المشروع سيارات — ليموزين، سيدان وميني فان على منصة معيارية موحدة، وسيتم بيعها تحت العلامة التجارية “أوروس”. ويبدأ سعرها التقريبي من نحو 160 ألف دولار.

«А это уже легкая версия»: Путин прокатил Сиси по автодрому на «гражданской» модификации седана «Аурус» pic.twitter.com/uygIH6CfIp — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 17, 2018