بعد صراخ ومشاحنات حادة.. مجلس النواب يقر مشروع قانون العفو العام/ فيديو
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لانه اصبح “محامي الشيطان” عن ابن سلمان.. اعضاء الكونغرس يطالبون ترامب بكشف علاقاته المالية الشخصية مع السعودية

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