بعد صراخ ومشاحنات حادة.. مجلس النواب يقر مشروع قانون العفو العام/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 01:48
المقال الاخير.. كتبه خاشقجي قبل اغتياله ونشرته “واشنطن بوست” اليوم

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني