بعد صراخ ومشاحنات حادة.. مجلس النواب يقر مشروع قانون العفو العام/ فيديو
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الرزاز يعلن ان صمت الحكومة لن يطول حول مسألة تأجير  أراضي الباقورة والغمر

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