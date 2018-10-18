الرزاز يعلن ان صمت الحكومة لن يطول حول مسألة تأجير  أراضي الباقورة والغمر

في اول تعقيب علني علل موضوع تأجير أراضي الباقورة والغمر لاسرائيل، قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في حديثه أمام مجموعة من الشباب صباح الخميس: نميل في الحكومة إلى طرح المواضيع بكل حرية، وهذا الموضوع له خصوصية لأنه يتعلق بسياسة الأردن الخارجية، ونستمع إلى نبض الشارع ونستمع إلى الآراء كافة”.

وأكد الرزاز في رده على استفسارات الشباب أن الصمت الحكومي لن يطول، حيث ستصرح الحكومة في الوقت المناسب بخصوص هذا الموضوع.

واوضح الرزاز أن الحكومة تؤمن بالحوار لأنه يفضي إلى نتائج أفضل، مؤكداً على دور الشباب وأهمية التطوير والعمل على الالتقاء حول القواسم المشتركة للاتفاق عليها.

وأضاف “إذا أردنا إصلاحاً سياسياً فعلينا البدء مع الشباب”، مبيناً أن الانتقال إلى دولة الإنتاج يتطلب ضخ دماء الشباب في العملية التنموية.

كما اكد على ضرورة انخراط جيل الشباب في عملية البناء والتطوير حتى يتم الحديث عن المستقبل، مشيراً إلى ضرورة أن يشعر الشباب بأن لهم قيمة مضافة في عملية الإصلاح.

وأضاف الرزاز يقول في حوار مع مجموعة شبابية تمثل مختلف أطياف المجتمع، أن تحقيق الإصلاح السياسي يكون بالبدء مع الشباب.

“علينا الالتقاء حول القواسم المشتركة للاتفاق عليها … نؤمن بالحوار لأنه يفضي إلى نتائج أفضل”، وفق الرزاز.

وأضاف أنه “على جيل الشباب الانخراط في عملية البناء والتطوير حتى نتمكن من الحديث عن المستقبل”.